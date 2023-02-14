Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Önce CHP Genel Merkezi'nde ardından da Meclis'te Baykal için tören düzenlendi. Deniz Baykal'ın cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Baykal'ın cenazesi defnedilmek üzere devlet mezarlığına götürüldü.

Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için ilk tören CHP Genel Merkezi'nde düzenlendi.

84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezinde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İlk tören CHP Genel Merkezi'nde yapıldı

CHP Genel Merkezi önünde Deniz Baykal için düzenlenen veda törenine eşi Olcay Baykal, çocukları Aslı Baykal, Ataç Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.