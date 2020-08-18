AjansHaber.com.tr Spor Altay Quaresma'yı transfer etti

Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Ricardo Quaresma, TFF 1. Lig ekibi Altay'a transfer oluyor.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'nın TFF 1. Lig'de forma giymeye hazırlanıyor.

Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'un İzmir'e davet etmesi üzerine siyah beyazlı kulüple transfer görüşmesi yapan Portekizli yıldız futbolcu, Ege ekibi ile 750 bin euroya el sıkıştı.

İzmir'de oynama fikrine sıcak bakan Portekizli futbolcunun yarın İzmir'de olması bekleniyor.

UÇAK BİLETİ BİLE ALINDI

Altay ile Quaresma arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği, Altay'ın 36 yaşındaki futbolcu için uçak bileti aldığı belirtildi.

SON OLARAK KASIMPAŞA'DA OYNADI

Portekizli futbolcu, son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymiş ve çıktığı 27 maçta 4 gol atmıştı.

Çok Okunan Haberler
Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz'i kabul etti
Fenerbahçe'de Emre krizi
Galatasaray'a yeni sponsor
Altay Quaresma'yı transfer etti
Feghouli Kadıköy yolcusu
"FB daha çok para verdi"
Mensah'a teklif vermedik