Eski Beşiktaşlı Kleberson'dan Fenerbahçe itirafı!

Futbola Atletico Paranaense'de başlayan Kleberson, 2003 yılında 8.60 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer oldu. İki yıl İngiliz devinin formasını giyen yıldız oyuncu Ağustos 2005'te 2.60 milyon euro karşılığında Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri MLS ekibi New York City'de yardımcı antrenörlük yapan Kleberson, Türkiye'de geçirdiği günleri anlattı.

"Daha önce böyle bir şey yaşamadım"

"Beşiktaş'a imza atmak üzere Türkiye'deki havalimanına geldim. Kapıdan çıkar çıkmaz taraftarlardan bir uğultu geldi. Bu tam bir çılgınlıktı. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Bir anda etrafım sarıldı, hayranlar beni havaya kaldırım, arabaya kadar taşıdılar. O sırada çantam ve telefonum kayboldu. Kayınpederim ve menajerim yanımdaydılar, ancak bir şey yapamadılar. Sonunda beni almak için gelen arabaya ulaşabildim. Arabaya girdim, kapılar kapalı olmasına rağmen taraftarları duyabiliyordum. Adımı haykırıyorlardı." diye konuştu.

"Türkiye gerçekten çok hoşuma gitti"

Otele vardık, ancak taraftarlar kaldığım oteli de buldular. Bu yüzden otelin dışında benim için tezahüratlar yapmaya devam ettiler. Türkiye gerçekten çok hoşuma gitti. Hayranlar çılgın ama beni çok desteklediler ve çok tutkulular. Türkiye'de hangi şehre giderseniz gidin, havalimanında taraftarlar etrafınızı sarar.

Fenerbahçe ile çok büyük bir maç oynayacaktık. Bu maçtan önce yaptığımız toplantıdan sonra, antrenman sahasından çıkarken otobüse doğru ilerledim ve yerime oturdum. Sonra dışarda kalabalığın ortasında bir koyun gördüm. Sonra baktım, bir adam koyunun boğazını kesti ve bu kanı yüzlerine sürmeye başladılar. Etrafa bakıp 'burada neler oluyor' dedim. Orada kültür bu, onların bir ritüeli. Tanrım, çılgıncaydı." diyerek sözlerini noktaladı.