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Eski Belediye Başkanı intihar etti

Antalya'nın Demre ilçesinde eski belediye başkanı Adnan Genç, oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti.

Eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç, 5 katlı apartmanın çatı katından atladı.

Bina bahçesinin arka kısmında Adnan Genç'in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç’in cesedi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Genç'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.

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