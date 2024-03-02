Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi hayatını kaybetti

Eski Batman Belediye Başkanı ve eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

1984-1994 yılları arasında iki dönem Batman Belediye Başkanlığı, 1987-1990 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri Belediyeler Birliği Başkanlığı, 20-21-26 dönem Batman Milletvekilliği yapan Hamidi, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hamidi'nin cenazesi, memleketinde defnedilmek üzere Batman'a getirilecek.

Bakan Tunç başsağlığı mesajı yayımladı

Bakan Tunç başsağlığı mesajında, "26'ncı Dönem Batman Milletvekilimiz Ataullah Hamidi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.