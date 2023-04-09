Eski bakanlar İyi Parti listesinde!
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ve eski İçişleri Bakanı Şahin İyi Parti'nin milletvekili aday listesinde yer aldı.
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İyi Parti'nin milletvekili aday listesinde yer aldı.
Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara 1. Bölge 2. sıradan aday gösterildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de İyi Parti'nin Ordu'da milletvekili adayı listesinde yer alıyor.
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