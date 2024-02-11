Eski bakan Yılmaz Karakoyunlu vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

YILMAZ KARAKOYUNLU KİMDİR?

Yazar, devlet ve siyaset adamı. 26 Nisan 1936 tarihinde İstanbul’da doğdu. Vezneciler Altıncı İlkokul’unu, Pertevniyal Lisesi orta kısmını, Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ni, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (1959) bitirdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Georgia Üniversitesi’nden MBA derecesi (Master of business administration = İş idaresi yüksek lisans programı), Michigan Üniversitesi’nden yine MBA derecesi, Michigan Üniversitesi’nden doktora diploması aldı. Bir ara banka müfettişliği, daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı Finans Şubesi Müdürlüğü yaptı. Bu dönemde, çeşitli üniversiteler ile kuruluşlarda finansman konularında konferanslar verdi. Yılmaz Karakoyunlu daha sonra özel sektöre geçerek çeşitli kuruluşlarda yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulundu.

Aralık 1995 ve Nisan 1999 genel seçimlerinde Anavatan Partisi (ANAP) listesinden İstanbul Milletvekili seçilerek, 2002 seçimlerine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamenter olarak görev yapan Karakoyunlu, Özelleştirme İdaresi ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan (TRT) sorumlu Devlet Bakanlığı, Hükümet Sözcülüğü, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.