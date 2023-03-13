Eski bakan Tanır için, Meclis’te tören düzenlendi!

Hayatını kaybeden eski bakanlardan Vefa Tanır için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tanır'ın ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Tanır'ın naaşı, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Çukur Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ilgın'da 1927'de doğan Tanır, 12, 13, 14, 15, 18 ve 19. dönemlerde Konya milletvekilli olarak Meclis'te görev aldı.

36. ve 39. Hükümet dönemlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38. Hükümet'te Bayındırlık Bakanı, 49. Hükümet'te Orman Bakanı, 51. ve 52. Hükümetlerde Milli Savunma Bakanı olan Tanır, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Öte yandan törende eski bakanlardan Sümer Oral fenalaştı. Oral'a ilk müdahaleyi eski milletvekillerinden Mehmet Haberal yaptı. Revire kaldırılan Oral, daha sonra Haberal ile Meclis'ten ayrıldı.