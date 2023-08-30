AjansHaber.com.tr Gündem Eski Bakan Kutbettin Arzu'dan acı haber!

Eski Bakan Kutbettin Arzu'dan acı haber!

Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı ve eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu hayatını kaybetti.

Eski Bakan Kutbettin Arzu, Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan TBMM Misafirhanesindeki havuzda boğuldu.

Kutbettin Arzu’nun havuzda yüzerken kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle boğulduğu öğrenildi. Arzu'nun, yapılan ilk yardım müdahalesine tepki vermediği bildirildi.

Eski Bakan Kutbettin Arzu’nun naaşı, savcılığın incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Yumaklı tarımda yeni rekoru duyurdu
Otogarda havaya ateş açan maganda yakalandı!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı!
Sabancı çiftine ziyaretler sürüyor
Getir, bu defa çile getirdi!
Vergisiz telefonda markalar belli oldu!
Bahçeli'den Akşener'e yanıt!