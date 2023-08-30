Eski Bakan Kutbettin Arzu'dan acı haber!

Eski Bakan Kutbettin Arzu, Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan TBMM Misafirhanesindeki havuzda boğuldu.

Kutbettin Arzu’nun havuzda yüzerken kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle boğulduğu öğrenildi. Arzu'nun, yapılan ilk yardım müdahalesine tepki vermediği bildirildi.

Eski Bakan Kutbettin Arzu’nun naaşı, savcılığın incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılacak.