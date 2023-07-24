Eski bakan Karahan için Meclis’te tören düzenlendi!

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Karahan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP grup başkanvekilleri, eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, bazı milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Karahan'ın naaşı, yarın Gaziantep'in İslahiye ilçesi Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde, ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından İslahiye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 1929 yılında doğan Ahmet Karahan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mardin'in Savur ilçesinde hakim, Nevşehir'de Cumhuriyet savcısı görevlerinde bulunan Karahan, 16. Dönem'de Gaziantep Milletvekili olarak seçildi. 43. Dönem'de Devlet Bakanı olan Karahan, 4 çocuk babasıydı.

Öte yandan, tören yürüyüşü sırasında Esat Kıratlıoğlu, rahatsızlık geçirdi. Kıratlıoğlu, törene katılanların da yardımıyla bir süre dinlendikten sonra törenden ayrıldı.