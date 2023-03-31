Eski ABD Başkanı Trump hakkında ceza davası açıldı!

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık 'sus payı' ödemesiyle ilgili mahkemeye çıkacak. Büyük jüri, Trump'a yöneltilen suçlamaların araştırılmasına ve bu yüzden bir dava açılmasına karar verdi. Trump böylece ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan oldu.

Alenen tutuklanacak mi?

Trump, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tutuklanacağını ancak gönüllü olarak teslim olursa bunun olmayacağını söylemişti.

Manhattan Bölge Savcılığı Sözcüsü, Trump'ın teslim olmasını koordine etmek için avukatıyla iletişime geçtiğini söyledi. Washington Post'a isminin gizli kalması koşuluyla konuşan konuya yakın bir kişi, Trump'ın 4 Nisan Salı günü saat 14:15'te hakim karşısında çıkmasının beklendiğini söyledi.

Trump hakkında suç duyurusunda bulunan savcı kim?

New York Bölge Savcısı Alvin Bragg, Kasım 2021'de Manhattan bölge savcısı olarak seçildi, kendisi Demokrat.

Bragg, Trump soruşturmasını selefi Cyrus Vance Jr.'dan devraldı. Bragg, yalnızca "Yasayı eşit ve adil bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" diyerek soruşturmaya ilişkin tartışmaları reddetti.

Trump hakkında açılmış 5 soruşturma daha bulunuyor!

Trump'ın gizli kayıtları Beyaz Saray'dan Florida'daki evine alıp almadığına ilişkin soruşturma, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin komite araştırması, Georgia eyaleti tarafından seçimlere müdahale soruşturması, seçim sonuçlarının tanınmamasına yönelik çabalarına ilişkin federal cezai soruşturma ve New York Başsavcılığı tarafından mülklerinin değeri konusunda açılan soruşturma.

Dava ne hakkında?

Trump aleyhindeki iddianamenin, 2016 başkanlık seçimlerinden önce yetişkin filmi oyuncusu Stormy Daniels'a, yıllar önce Trump'la cinsel ilişki yaşadığını konusunda sessiz kalması için yapılan bir ödemeyi içerdiğine inanılıyor. Daniels, 2016 yılında 130 bin dolar karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından bunun geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump ise Daniels'in iddialarını yalanlamıştı.