Eski ABD Başkanı "sus payı" davasında suçlu bulundu! Şimdi ne olacak?

Trump neyle suçlandı?

Trump, eski yetişkin film yıldızı Stormy Daniels ile yaşadığı ilişkiyi gizli tutması için yaptığı sus payı ödemesi için tutulan kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandı. Daniels, Trump ile ilişkiye girdiğini ve 2016 seçimleri öncesinde Trump'ın eski avukatından bu ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında 130 bin dolar aldığını iddia etti.

Savcılar, Trump'ın ödemeleri kişisel avukatı Michael Cohen'e yaptırdığını ve daha sonra Trump'ın Cohen'e sus payı ödemeleri için para verirken, bu işlemi hileli bir şekilde şirketinin defterlerine yasal gider olarak kaydettiğini iddia etti.

ABD'de sus payı ödemek yasadışı değil. Ancak savcılık, iddiamanede ödemenin kayıtlara geçirilme şeklinin seçim yasasını çiğnediğini iddia etti.