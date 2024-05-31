Eski ABD Başkanı "sus payı" davasında suçlu bulundu! Şimdi ne olacak?
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etme suçlamasıyla yargılandığı “sus payı” davasında suçlu bulundu. Başkanlık yarışı devam eden Trump'ı şimdi ne bekliyor? İşte Trump davası ile ilgili tüm merak edilenler...
Trump’ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi. Mahkemenin 7’si erkek 12 kişilik jüri heyeti, “sus payı” davasında Trump'ı, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu buldu. Böylelikle ABD tarihinde ilk kez eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.
Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri’nde Cumhuriyetçilerin adayı olması kesinleşen Trump, kararı “rezalet” olarak nitelendirdi. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğini söyleyen Trump, kendisine haksızlık yapıldığını iddia ederek mahkeme sürecini de eleştirdi. Gazetecilerin sorularını geçiştiren Trump, “Bu iş daha bitmedi” dedi.
Trump neyle suçlandı?
Trump, eski yetişkin film yıldızı Stormy Daniels ile yaşadığı ilişkiyi gizli tutması için yaptığı sus payı ödemesi için tutulan kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandı. Daniels, Trump ile ilişkiye girdiğini ve 2016 seçimleri öncesinde Trump'ın eski avukatından bu ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında 130 bin dolar aldığını iddia etti.
Savcılar, Trump'ın ödemeleri kişisel avukatı Michael Cohen'e yaptırdığını ve daha sonra Trump'ın Cohen'e sus payı ödemeleri için para verirken, bu işlemi hileli bir şekilde şirketinin defterlerine yasal gider olarak kaydettiğini iddia etti.
ABD'de sus payı ödemek yasadışı değil. Ancak savcılık, iddiamanede ödemenin kayıtlara geçirilme şeklinin seçim yasasını çiğnediğini iddia etti.
Trump duruşma öncesinde ne dedi?
Trump mahkeme salonuna girmeden önce kısa bir açıklama yaptı. Daha önce birçok kez söylediği gibi davayı "rezalet" olarak nitelendirdi. Herkesin karşı olduğunu öne sürdüğü davanın "hileli" olduğunu savundu. Trump davayı daha önce de defalarca siyasi amaçlı olarak nitelendirmişti. Hakim'in koyduğu yayın yasağını da eleştiren Trump, “Ağzım tıkalı, bu yüzden bu saçma dava hakkında istediğim kadar konuşamıyorum” dedi. Ardından herhangi bir soru almadan mahkemeye girdi.
Trump duruşma sırasında nasıl davrandı?
Trump, jüriyle ilgili talimatların okunduğu sırada ilgisiz tavırlar sergiledi. Sandalyesinde gözlerini kapatarak oturdu. Avukatları Todd Blanche ve Emil Bove yanında, oğlu Eric Trump ve avukat Alina Habba da hemen arkasında oturdu.
Verilen öğle arasının ardından Trump salona tekrar geldiğinde ise oldukça neşeli göründü. Avukatı Blanche ile sık sık şakalaştı.
Jüri üyeleri, suçlu bulduklarını açıkladıkları sırada ise Trump durgundu. Açıklamanın ardından tek tek jüri üyelerine baktı.