Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp, kızı ile baldızını ağır yaralayarak intihar etti

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı tabanca ile öldürüp, baldızı Adile Oymak ile kızı Nimet Çağlar'ı ağır yaralayan Halil Çağlar (47), aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. TIR şoförlüğü yapan Halil Çağlar, boşanma aşamasında olduğu ve babaevine dönen eşi Yüksel Çağlar ile konuşmaya gitti. Halil Çağlar ile eve geldiği için kendisine tepki gösteren kayınbiraderleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Halil Çağlar, üzerindeki tabanca ile eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak ile baldızı Adile Oymak ve kızı Nimet Çağlar'a ateş açtı, ardından aracı ile kaçtı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak’ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan Adile Oymak ve Nimet Çağlar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Halil Çağlar ise Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında polis kontrol noktasını görünce tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.