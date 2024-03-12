Eşini defalarca bıçaklayıp, ağır yaralamıştı: Tutuklandı

Olay, 10 Mart günü saat 16.00 sıralarında İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Z.Ş., tartıştığı eşi H.Ş., tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye götürülürken, çevredekiler şüpheliyi linç etmeye kalkıştı. Polisin müdahale edip kurtardığı H.Ş., gözaltına alındı.

H.Ş., bugün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.Ş. ifadesinde, Antalya'ya çalışmaya gittiğini, o sırada da eşinin evi terk ettiğini ve başkasıyla görüştüğünü düşündüğünü söyledi. Barışmak için eşini çağırdığını, oturup konuştuklarını ancak eşinin ikna olmadığını belirten H.Ş., mekandan çıktıktan sonra onu bıçakladığını ve pişman olduğunu ifade etti. H.Ş., çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Z.Ş.,'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.