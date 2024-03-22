Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı! Esin Gündoğdu nasıl zayıfladı?

Bir giyim markası için verdiği pozları Instagram’da paylaşması sonucu verdiği kilolar ile dikkat çeken Esin Gündoğdu sosyal medyada gündem oldu.

Peki, Esin Gündoğdu kimdir? Esin Gündoğdu Nereli? Esin Gündoğdu kaç kilo verdi? Esin Gündoğdu nasıl zayıfladı?

Esin Gündoğdu kimdir?

1 Ocak 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Esin Gündoğdu 47 yaşındadır. Güzel oyuncu 2004 yılından itibaren ekranlarda yer alıyor. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Avrupa Yakası dizinde yaptı.

Esin Gündoğdu hangi dizilerde oynadı?

Başarılı oyuncu Esin Gündoğdu; Avrupa Yakası (2004), Baba Oluyorum (2007), Olacak O Kadar (2009), Merhaba Hayat (2012), Yedikule Hayat Yokuşu (2014), Aşk Yeniden (2015-2016), Hayat Bazen Tatlıdır (2016), Yeni Gelin (2017-2018), Tozkoparan İskender (2021-2022), Vermem Seni Ellere (2023) dizilerinde farklı rollerde oynadı.

Son olarak TRT’nin dijital platformu olan Tabii üzerinde Eyvah! Ramazan Bey (2023-2024) adlı dizide oynadı.

Esin Gündoğdu hangi filmlerde oynadı?

Daha çok komedi ve romantik komedi gibi projelerde yer alan Esin Gündoğdu, Recep İvedik (2) ve Kocan Kadar Konuş (2014) sinema filmlerinin kadrosunda yer aldı.

Esin Gündoğdu kaç kilo verdi?

5 yıl önce yaptığı diyet sonrasında 72 kilo veren Gündoğdu, 5 yıl sonra büyük bir kayıp yaşadı ve depresyona girdiği için diyeti bıraktı. Yaşadığı acı sonrasında yeniden kilo almaya başlayan sempatik oyuncu, geçirdiği ameliyat sonrasında 8 ay içerisinde 72 kilo verdi.

Esin Gündoğdu nasıl zayıfladı?

Mide küçültme ameliyatı olan Esin Gündoğdu, ameliyat sonrası 138 kilodan 66 kiloya kadar düştü. Günden güne eridiğini belirten Gündoğdu, verdiği kilolar sonucunda kendisini çok rahatlamış hissettiğini söyledi. Gündoğdu, mide küçültme ameliyatı olmadan önce salondan odaya giremediğini ve basamak çıkamadığını da sözlerine ekledi.