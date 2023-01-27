Eşi evi terk edince önce 3 çocuğunu sonra kendini astı!

İstanbul Sancaktepe’de 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Polisin ulaştığı iddialara göre, eşinin evi terk etmesi üzerine baba Mehmet A., çocukları kazan dairesine indirip asarak öldürdü. Ardından kendisini asarak intihar etti.



Olay, bir sitede bulunan kazan dairesinde yaşandı. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis 3’ü çocuk 4 kişinin asılarak öldüğünü gördü.



Yapılan ilk incelemede, ölen kişinin sitede teknisyen olarak görev yapan Mehmet A. olduğu belirlendi. İddialara göre, Mehmet A.'nın, eşiyle sorun yaşadığı öğrenildi.

Mehmet A. ile eşi daha önce boşanmışlardı. Boşandıktan bir süre sonra tekrar barışan çift yeniden evlendi. Bir süre önce çift arasında sorun yaşandı ve iddialara göre Mehmet A.’nın eşi evi terk etti.



Önce çocukları sonra kendini astı



Mehmet A., biri 4, biri 9 ve biri 11 yaşında olan üç çocuğunu kazan dairesine indirerek astı. Ardından kendisini de asarak yaşamına son verdi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.





