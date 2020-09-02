137 kiloydu şimdi bambaşka biri oldu!

Son zamanlarda kilo alan ünlü isimlerden Eser Yenenler, YouTube kanalından yayımladığı bir video ile diyete başlamaya karar verdiğini duyurmuştu. ''Ailenizin şişmanı zayıflıyor'' diyerek video çeken Yenenler, kendisine yapılan şişman şakasından sıkıldığını belirtmişti.

137 kilo olan Yenenler, 90 gün sürecek bir diyete başladığını açıklamıştı. 90 günde 28 kilo vermeyi hedefleyen Eser Yenenler'in 2 ayda verdiği kilo herkesi şaşırttı.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler önceki gün eşi Berfu Yenenler ile Yeniköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Son halini görenler zayıflamış halini oldukça beğendi.

Çıkışta soruları yanıtlayan Eser Yenenler, zayıflama sürecinin devam ettiğini söyledi. Yenenler, basın mensuplarına 2 ayda kaç kilo verdiğini açıkladı.

15 kilo verdim: “2 aydır diyet yapıyorum. 15 kilo verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum. Bugün de yemekte börülce, pilaki, salata, peynir ve domates yedim.”

Eser Yenenler Kimdir?

Eser Yenenler, “Çok Güzel Hareketler Bunlar”ın yazarı ve en yetenekli oyuncularından biri, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğdu. 11 yaşında tiyatroya başlayan Eser Yenenler, ilk ve orta okulu Bursa’da okudu.

Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Eser Yenenler'in 2 ablası olup babası 6 yaşındayken vefat etti.

Eser Yenenler, her sene “Çakırkeyf” adlı rock grubuyla lisenin mezuniyet törenine katılmaktadır. Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu’nda, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda, İstanbul Akademi Hayat’ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak’ta yer aldı.

Eser Yenenler, BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

Eser Yenenler, 2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı ve başrollerini Sanem Çelik, Nejat İşler, ve Halit Ergenç’in paylaştığı Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star tv’de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur.

Eser Yenenler, 2013 yılında yeni sezon “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yetenek yarışmasında Sergen Yalçın’ın yerine jüri görevine başladı. Ertesi sene de Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı, Özgü Namal ve Murat Boz ile beraber jüri olarak görev yapmıştır. 2014 yılında “Kim Milyoner Olmak İster” adlı programı Kenan Işık’ın yokluğunda konuk sunucu olarak sundu.