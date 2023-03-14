Esenyurt’taki yangın söndürüldü!
Esenyurt’ta bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Esenyurt’ta bir binanın çatı katında yangın çıktı. Dumanlar birçok ilçeden fark edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
4 katlı binanın çatısında çıkan ve 5 çatıya da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1546 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra bitişik nizam olan 5 binaya daha sirayet etti.
Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatılarda hasar oluştu.
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