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Esenyurt'ta zabıtaya bıçak ve taşlı saldırı: 4 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta zabıtalara kalabalık bir grup tarafından saldırı yapıldı. Taş ve bıçakla yaralanan 4 zabıta memurunu yaralayan şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta bugün saat 14:40 sularında emniyette 'sokakta zabıtaya mukavemet' ihbarı üzerine harekete geçti.

ACİL EKİP TAKVİYESİ YAPILDI

Olay yerine giden ekipler acil ekip takviyesi istedi.

BİR ZABITA MEMURU BIÇAKLANDI

Olay yerine meydana gelen kargaşaya son veren ekipler, yaşanan kavgada 1 zabıta memurunun kalçasından bıçaklandığını ve başında darp izleri olduğunu tespit etti.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diğer 3 zabıta memurunun ise hafif yaralı olduğunu, karşı taraftan da 5 kişinin de hafif yaralı olduğu anlaşıldı. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenilirken zabıtaları taş ve bıçakla yaralayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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