Esenyurt'ta zabıtaya bıçak ve taşlı saldırı: 4 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta bugün saat 14:40 sularında emniyette 'sokakta zabıtaya mukavemet' ihbarı üzerine harekete geçti.

ZABITA VE SEYYAR SATICILAR BİRBİRLERİNE GİRDİ!



🔹İstanbul #Esenyurt Belediyesine bağlı #zabıta ekipleri, seyyar satıcıların ürün ve tezgahlarına el koymak istedi. Çıkan kavgada, 2'si zabıta 7 kişi yaralandı. Zabıtalar İsmail S. bıçakla, Mustafa Z. ise darbedilerek yaralandı. pic.twitter.com/BLIIzTiUEk — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 18, 2020

ACİL EKİP TAKVİYESİ YAPILDI

Olay yerine giden ekipler acil ekip takviyesi istedi.

BİR ZABITA MEMURU BIÇAKLANDI

Olay yerine meydana gelen kargaşaya son veren ekipler, yaşanan kavgada 1 zabıta memurunun kalçasından bıçaklandığını ve başında darp izleri olduğunu tespit etti.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diğer 3 zabıta memurunun ise hafif yaralı olduğunu, karşı taraftan da 5 kişinin de hafif yaralı olduğu anlaşıldı. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenilirken zabıtaları taş ve bıçakla yaralayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.