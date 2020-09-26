Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Esenyurt Meydanı'ndaki taksi durağında, aralarında daha önce yolcu alma tartışması yaşanan taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Pompalı tüfeğin de kullanıldığı olayda, 7 kişi yaranlandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

Olayı öğrenerek Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne gelen yaralıların yakınları fenalık geçirdi.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.