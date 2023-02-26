Esenyurt'ta minibüs kazası! 6 yaşındaki çocuk öldü

Esenyurt'ta minibüsün sokak ortasında çarptığı 6 yaşındaki Berkay Bozkurt, hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, acılı anne ve baba sürücünün kusurlu olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istedi.

İddiaya göre, Önder Genç'in kullandığı 34 HVF 52 plakalı kapalı kasa minibüs, sokakta oynayan 6 yaşındaki Berkay Bozkurt'a çarptı. Berkay, kendisine çarpan minibüsle olay yerinden alınarak hastaneye götürüldü, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan sürücü Önder Genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berkay Bozkurt'un anne ve babası, sürücünün aracı hızlı kullandığını, ayrıca telefonla konuştuğunu ileri sürerek tutuklanmasını istedi.

"Evladımın kanı yerde kalmasın"

Berkay'ın anne Aslıhan Bozkurt ise, "Benim meyvemi kopardılar. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum, evladı olan annelere sesleniyorum ve hakimlere savcılara sesleniyorum. Lütfen benim evladımın kanı yerde kalmasın. Benim sokağım cadde değil, olay kapı önünde oldu" ifadesi kullanıldı.