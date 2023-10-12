Esenyurt'ta markete silahlı saldırı!

Olay, saat 01.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, bulvar üzerinde bulunan bir markete ateş açtı. Markete çok sayıda kurşun isabet ederken, şüpheliler ise motosikletle hızla kaçtı. Şans eseri yara almayan market çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, markette detaylı inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.