Esenyurt'ta kaçan şüpheliyi izin günündeki polis yakaladı

Olay, 1 Şubat Perşembe günü saat 16.40 sıralarında Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sivil polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir kişi kaçmaya başladı.

Ekiplerin kovaladığı şüpheli 350. Sokak'a geldiği sırada o gün izinli olan ve esnaf arkadaşını ziyarete gelen polis memuru tarafından yakalandı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaçan şüphelinin polis memuru tarafından yakalandığı anlar ve sivil ekiplerin olay yerine gelmesi görülüyor.

Gözlatına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Olayın yaşandığı yerde esnaflık yapan Muhammet Ateş, "Emniyet teşkilatından bir arkadaşımız bizi ziyarete gelmişti. Muhabbet ederken sivil polislerin kovaladığı biri vardı. Arkadaşım bu konuda hemen yardımcı oldu sivil arkadaşlara. Yakaladığı yer tam bu kısımdaydı. Karşı taraftan koşarak geliyorlardı kovalamaca oradan devam ediyordu. Burada bizim arkadaşımız emniyetteki arkadaşlara yardımcı oldu. Genç bir arkadaştı, yüzü kapalıydı, şapka vardı. Araca koydular" dedi.