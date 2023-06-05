Esenyurt'ta iş yeri baskını! 15 ruhsatsız silah ele geçirildi

İstanbul Esenyurt'ta iş yerine yapılan baskında 15 ruhsatsız silah, 40 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, Ahmet Arif Caddesi'ndeki bir iş yerinde poşetlerle silah taşınıyor ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce iş yerine yapılan baskında, masa üzerinde 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Daha sonra iş yerinde yapılan aramada da 4 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ve hassas terazi bulan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Daha önce "kasten yaralama, dolandırıcılık, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ile uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak" gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılar S.G, İ.K, Y.Ç. ve A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.