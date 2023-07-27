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Esenyurt’ta feci kaza

Esenyurt TEM Otoyolu Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bahçeşehir istikametinde seyreden Muharrem Kuru idaresindeki 34 YJ 9816 plakalı sebze yüklü kamyon, bilinmeyen nedenle bariyerleri aştıktan sonra diğer yöne geçerek devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonun sürücüsü Muharrem Kuru hayatını kaybederken, yanında bulunan Hayrettin Can yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

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