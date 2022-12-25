Esenyurt'ta baltalı dehşet! Kayınpederinin minibüsünü balta ile parçaladı!
İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin kayınpederine ait park halindeki minibüse baltayla zarar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Düzce'de 4 ay önce A.Y. ile evlenen S.Y, eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla ailesinin Namık Kemal Mahallesi'ndeki evine döndü.
Eşini barışmaya ikna edemeyen A.Y, bir grup arkadaşıyla geldiği Esenyurt'ta kayınpederine ait park halindeki minibüsün camları ve kaportasına baltayla vurarak zarar verdi.
Şüphelinin araca zarar verme anı güvenlik kamerasınca görüntülenirken, ailenin, A.Y'den şikayetçi olduğu öğrenildi.
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