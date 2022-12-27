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Esenyurt’ta 20 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Esenyurt'ta bir sitedeki 20 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi 1075. Sokak’taki sitede yer alan 20 katlı binanın 18'inci katında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevleri diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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