Esenyurt tekel bayi saldırısında tutuklama

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Murat Ö, tutuklandı.

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından polis ekiplerince ilk olarak yakalanan şüpheli Murat Ö, emniyetteki sorgu işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen Murat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.Ö, T.Ö. ve A.Ö'nün de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

9 kişi gözaltında

​​​​​​​Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Savcılığın talimatı üzerine silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliye olayın ardından kaçmaları için yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.