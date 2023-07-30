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Esenyurt eşkıyası: Kimlere dert olmadık ki!

Esenyurt'ta bir tekel büfesini basarak iki kişiyi katleden şehir eşkıyalarının sosyal medya paylaşımlarına Ajans Haber ulaştı. Saldırganlardan Tarık Ö.'nün diğer saldırgan Samet Ö. ile birlikte çektirdikleri fotoğrafta "Kimlere dert olmadık ki" ifadelerini paylaştığı görüldü.

Esenyurt'ta gün ortasında tekel büfesi basarak 2 kişiyi öldüren 4 saldırganlardan birisi yakalanırken diğer üçü için aramalar sürüyor.

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin başrolündeki isimlerden biri olan Tarık Ö.'nün sosyal medya paylaşımlarına Ajans Haber ekibi ulaştı.

İnşaat işiyle uğraştığı öğrenilen saldırganlardan Tarık Ö. ve Samet Ö.'nün akraba oldukları ve aralarında iş ortaklığı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Tarık Ö.'nün geçmişte yaptığı bir paylaşımda kullandığı ifade ise "beklenir bunlardan" dedirtti. Lüks arabaların önünde poz veren iki saldırganın fotoğrafında "Kimlere dert olmadık ki" ifadesinin kullandıldığı görüldü.

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