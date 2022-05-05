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Esenler'de silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada, kendisine saplantılı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulan 19 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ümit K, kendisinden ayrılma istediğini kabul etmeyip saplantı haline getirdiği öne sürülen Asiye Atalay'ın (19) sokakta yürüdüğü sırada yolunu kesti.

Şüpheli Ümit K, tartıştığı ve tehdit ettiği Atalay'a silahla ateş ederek kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, başından silahla vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Şüpheli Ümit K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Arnavutköy'de olayda kullandığı silahla yakalandı.

Hakkında 4 ayrı suçtan toplam 16 kaydı bulunan Ümit K, emniyete götürüldü.

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