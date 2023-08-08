Esenler'de 60 bin bina dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakanken kentsel dönüşüm seferberliğinin 5 Ekim 2012'de başlatıldığı ilçede dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2009 yılında göreve geldiğinde 92 bin konutun acilen kademeli dönüştürülmesi gerektiğini belirlediklerini söyledi.

O tarihten itibaren çalışmalara başladıklarını, riskli binaların dönüştürülmesi için kentsel dönüşüme hız katacak plan çalışması yapıldığını kaydeden Göksu, bunun zaman ayarlı ve takvimli bir faaliyet olduğunu belirtti.

İlçedeki ilk dönüşümü, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde KİPTAŞ ve TOKİ ile yaptıklarını ifade eden Göksu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman Başbakandı. Türkiye'nin ilk en büyük kentsel dönüşüm kazmasını burada vurdular. Şu anda o ilk kentsel dönüşüm kazmasının vurulduğu yerde 2 bin 400 ailemiz oturuyor. O yerinde dönüşümdü. Yani yerinde yıkıldı ve yapıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar yaklaşık 60 bin konut yıkıldı ve yapıldı. Şu anda hızlı bir şekilde dönüşümümüz devam ediyor. Sadece son 3 ay içerisinde yıktığımız konut sayısı 1500 iken yaklaşık 4,5 aydır teslim ettiğimiz konut sayısı da 4 bin civarında." diye konuştu.

Göksu, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini, yapımı tamamlanan konutların anahtarlarının teslim edildiğini anlattı.

Dönüşüm yaparken bir taraftan yapı stokunu yenilediklerini, bir taraftan da şehrin donatı imkanlarını artırdıklarını dile getiren Göksu, "Şu an bulunduğumuz Tuna Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında 800 küsur hak sahibi var. Bu 800 hak sahibine şu anda yeni konutları verildi. Yeni konutlarına taşınıyorlar." ifadelerini kullandı.

Göksu, diğer yandan da şehrin genelinde ihtiyacı olan donatıları planladıklarını aktararak, şunları belirtti:

"Örneğin yukarıda 80 bin metrekarelik bir alanın 60 bin metrekaresini imara kapatarak millet bahçesi haline getiriyoruz. Sadece yapı stokunu yenilemek, size farklı bir perspektif ortaya koymayabilir. Bir taraftan da bunları yapıyoruz. Örneğin şimdi Fatih Mahallesi'nde büyük bir alan kaldırıyoruz. Fatih Mahallesi'nde bizim meydana ve otoparka ihtiyacımız var. Yıkıyoruz, yerini komple otopark ve meydana dönüştürüyoruz. Ya da yol açıyoruz, park yapıyoruz. Böylece bizim dönüşüm çalışmalarımız bittiğinde Esenler'in içerisindeki yapı stoku içerisinde yaklaşık 2,1 milyon metrekare yeni alan, yeni donatı alanları açmış oluyoruz. Yani kentsel dönüşüm bir taraftan yapı stokunu yeniliyor, bir taraftan şehrin donatı imkanlarını arttırıyor. Öbür taraftan tabii konforlu yaşamı sunuyor."

"Dönüştürmemiz gereken yaklaşık 40 bin konut var"

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına Esenler'de 45 bin başvuru olduğunu aktaran Göksu, şu anda dönüştürmeleri gereken yaklaşık 40 bin konutun olduğuna değindi.

Göksu, bunlardan 20 bin civarında konutu transfer edeceklerini bildirerek, "Geri kalanları da yeniden dönüştürerek biz dönüşüm meselesini inşallah noktalamış olacağız." dedi.

Siyasi bazı manipülasyonların kentsel dönüşümü yavaşlattığını vurgulayan Göksu, bunların olmaması durumunda kentsel dönüşümde çok daha hızlı mesafe katedilebileceğini söyledi.

Göksu, İstanbul genelinde kentsel dönüşümle ilgili yapılan işlere 1537 dava açıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Açılan davalar çok ilginçtir büyük bir bölümü Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Plancılar Odası tarafından açılmış. Esenler'de dünyanın en büyük kentsel dönüşümü yürüyor, 12 tane dava açtı. Kim, Şehir Plancılar Odası, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani kentsel dönüşüm konusunda motive etmesi gereken, hareket etmesi gereken, öncülük yapması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi bile kentsel dönüşümün durdurulması için davalar açıyor. Bir taraftan bunlarla uğraşıyorsunuz. Öbür taraftan vatandaşla ikna süreçleri yaşıyorsunuz. Ama öbür taraftan da devasa kaynaklar bulup konutlar inşa ediyorsunuz. Bu iş emek ister, yürek ister, gayret ister. Ama her şeyden de önemlisi samimiyet ister."

Riskli yapılarda oturan vatandaşlara çağrıda bulunan Göksu, bir an önce yapılarının dönüştürülmesi gerektiğini, devletin bu konuda büyük imkanlar sağladığını sözlerine ekledi.