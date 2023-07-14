Esen: “KDV artışının gözden geçirilmesi gerekiyor”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, temizlik ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 20'ye yükseltildiğini anımsatarak, vatandaşların bu ürünlere erişiminin güçleştiğini savundu.

Temizliğin bir lüks değil temel insan hakkı olduğunu ifade eden Esen, pahalılığın, dar gelirli aileler başta olmak üzere tüm toplumda önemli sağlık problemlerine sebebiyet verebilecek potansiyelde bulunduğunu ileri sürdü.

Vergi artışını temel insani ihtiyaçlara "haraç koymak" olarak değerlendiren Esen, bu şekilde ekonominin de düzelemeyeceğini iddia etti.

Deprem bölgesindeki vatandaşların, temiz su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamakta halen zorluklarla karşılaştıklarını öne süren Esen, KDV artışının, deprem bölgesinde bu malzemelere en çok ihtiyaç duyan kadın ve çocukları vuracağını savundu.

Esen, herkesin temizlik ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için KDV oranının düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Sonuç olarak vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan vergi zamlarının, KDV artışının hemen gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamak hükümetin temel sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.