Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki çatışmalar sürüyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi güçlerine bağlı Difa El-Vatani (Ulusal Güvenlik) adlı silahlı milis gücü ile terör örgütü YPG/PKK arasında, önceki gece Rusya'nın araya girmesiyle son bulan çatışmalar tekrar şiddetlendi.

YPG/PKK'lı teröristler, Kamışlı kent merkezinde Esed rejimi kontrolündeki Tay Mahallesi'ne girerek, Difa El-Vatani'ye ait bir karargahı ele geçirdi.

Esed rejimi ise karargahı geri almak ve terör örgütünü mahalleden çıkarmaya çalışıyor. Çatışmalar aralıklarla Tay Mahallesi'nde devam ediyor.

Çatışmaların kalıcı bir şekilde durmasını isteyen Rusya'nın taraflarla yaptığı görüşmeler devam ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde bazı bölgelerde varlık gösteren Esed rejimi güçlerinin, önceki gece terör örgütü YPG/PKK'ya mensup bir gruba ateş açması sonucu taraflar arasında başlayan çatışmalar, Rusya'nın araya girmesiyle durmuştu.

Haseke'deki durum

Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi (güvenlik karesi) yer alıyor.