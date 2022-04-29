Esed güçlerinin katliam görüntüleri ortaya çıktı!

The Guardian'ın yayımladığı bir incelemeye göre 16 Nisan 2013'te Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı askeri istihbaratın 227. Birimi, başkent Şam yakınlarındaki Tadamon'da en 41 sivili infaz etti.

Paylaşılan görüntülerde sivillerin; elleri ve bazılarının da gözlerinin bağlı bir biçimde askerler tarafından bir çukura götürülerek infaz edildikleri görülüyor.

Askerler, elleri bağlı sivilleri öldürdükten sonra cesetleri çukura atıyorlar.

Video daha sonra cesetlerin üzerine benzin döküldüğü ve yakıldığını gösteriyor. The Guardian'a göre çukurda en az 41 ceset vardı.

Kayıtlarda Suriyeli askerlin savaş suçu kapsamına giren eylemleri yaparken gülüştüğü duyulabiliyor.