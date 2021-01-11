Esat Delihasan: Sekiz kategorinin tamamında olimpiyat vizesi almayı hedefliyoruz

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Temmuz 2018'de başlayan kota müsabakalarında hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdiklerini söyledi.

2021 yılı için ana hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olacağını anlatan Delihasan, "Önümüzdeki aylarda yapılacak kota müsabakalarında sekiz kategorinin tamamında olimpiyat vizesi almayı hedefliyoruz. Karate branşı olarak olimpiyatlarda hedefimiz rengi ne olursa olsun ülkemize madalya kazandırmak. Türkiye'de dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda takım halinde kadınlar ve erkeklerde şampiyon olabilen tek branş karate. Bu başarılarımızı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"2020 yılının ilk aylarındaki organizasyonlarda başarı geleneğimizi sürdürdük"

Delihasan, dünya karatesindeki Türkiye gerçeğini artık herkesin kabul ettiğine dikkati çekerek, "Avrupa'dan Güney Amerika’ya birçok ülke milli takımımızla ortak kamp yapmak istiyor. Ukrayna ile geçtiğimiz yıl Antalya’da bir kamp gerçekleştirdik. Diğer talepleri salgın nedeniyle erteliyoruz. Antrenör ve sporcularımızın yurt dışında yaptığı eğitim ve seminerlerin çok büyük ilgi görmesi de Türk karatesi açısından çok sevindirici." ifadelerini kullandı.

Göreve başladıkları ilk günden bu yana her zaman sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerini vurgulayan Delihasan, şöyle devam etti:

"2019 yılını dünya sıralamasında ilk sırada tamamlayan Türk karatesi 2020 yılının ilk aylarında düzenlenen organizasyonlarda da başarı geleneğini sürdürdü. 2020 yılının ilk organizasyonu olan ve Tokyo 2020 için kota puanı veren Karate 1 A Serisi'nin Santiago etabında milli karatecilerimiz, dört altın, üç gümüş ve beş bronz madalya kazanmayı başardı. Milli takımımız yine 24-26 Ocak tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris'te yapılan Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağını da dört altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile bitirdi."

"Mayıs ayı başında on-line kata turnuvası yaparak bir ilki gerçekleştirdik"

Esat Delihasan, karatede sezonun en önemli organizasyonlarından olan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda organizasyonun en çok madalya kazanan ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi.

Söz konusu şampiyonaya 54 ülkeden bin 157 sporcunun katıldığını anımsatan Delihasan, "7-9 Şubat tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen şampiyonada milli takımımız, altı altın, üç gümüş ve altı bronz madalya kazandı. Bu şampiyonada hem genel klasmanda ilk sırayı aldık, hem de organizasyonun en çok madalya kazanan ülkesi olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Türk sporunun en aktif federasyonlardan birisi olduklarını vurgulayan Delihasan, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı başında on-line kata turnuvası yaparak bir ilki gerçekleştirdik. Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dünya karatesinin normalleşme dönemindeki ilk turnuvası olan Türkiye Kata Şampiyonası'nı düzenledik. Bu organizasyon nedeniyle Dünya Karate Federasyonu, 'başarıyla tamamlandı' sözleriyle Türk karatesinin bir ilki gerçekleştirdiğini resmi web sitesinden duyurdu. Türkiye Karate Federasyonu, 27-30 Ağustos tarihlerinde de Sakarya'da düzenlediği Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası ile bir kez daha tüm dünyaya örnek oldu."