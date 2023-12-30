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Erzurum'da feci kaza: 3 ölü

Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Arif Ö. idaresindeki 06 FT 9541 plakalı otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolunun Güzelsu Mahallesi mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, kazada, sürücü ile eşi Nagehan Ö'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Tuğçe Ö. ise ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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