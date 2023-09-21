Erzurum'daki Buz Müzesi, yoğun ilgi görüyor!

Ziyaretçilerini yaz kış sıfırın altında 5 derecede ağırlayan müzede açılan sergide, geri dönüşümün önemi, heykel bölümü yüksek lisans öğrencilerinden Osman Yakıcı ile Hakan Demir'in "Buz ve Yanılsama" ve "Metalin Estetik Dönüşümü" çalışmasıyla anlatılıyor.