Erzurum'daki Buz Müzesi, yoğun ilgi görüyor!
Ziyaretçilerini yaz kış sıfırın altında 5 derecede ağırlayan Ata Buz Müzesi'nde, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümü öğrencilerinin çöplerden ve hurdalıklardan topladıkları metal parçalarından yaptıkları heykeller buz içinde sergileniyor.
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğinde kurulan Ata Buz Müzesi'nde yüksek lisans öğrencilerinin atık metallerden yaptığı heykellerden oluşan sergiyle temiz çevre mesajı veriliyor.
"Türkiye'nin tek buz müzesi" olma özelliğini taşıyan, özel ışık sistemleriyle aydınlatılan buzdan çalışmaların yer aldığı müze için Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri projeler üreterek yeni sergiler hazırlıyor.
Ziyaretçilerini yaz kış sıfırın altında 5 derecede ağırlayan müzede açılan sergide, geri dönüşümün önemi, heykel bölümü yüksek lisans öğrencilerinden Osman Yakıcı ile Hakan Demir'in "Buz ve Yanılsama" ve "Metalin Estetik Dönüşümü" çalışmasıyla anlatılıyor.
Sergide, çöplerden ve hurdalıklardan toplanan atık metal parçalarla yapılan, buz içine yerleştirilen heykellerle insan hayatının gelip geçiciliği ile atıkların geri dönüşümüne dikkat çekiliyor.