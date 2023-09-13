Erzurum'da uyuşturucu operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu kullanım ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin 7-12 Eylül'de Pasinler ve Şenkaya ilçeleri kırsalında gerçekleştirdikleri aramalarda, 67 kilo 500 gram esrar, 18 kilo 400 gram skunk ve 373 bin 392 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonların devam ettiği bildirildi.