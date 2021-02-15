Erzurum'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezi ile Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları, terör örgütü adına milis ve işbirlikçi olarak faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.