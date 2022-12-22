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Erzurum'da bir restoranda gaz sıkışması yüzünden patlama meydana geldi

Erzurum'da bir restoranda gaz sıkışması yüzünden yaşanan patlama hasara neden oldu.

Yakutiye Caddesi'nde yer alan Ramazan İş'e ait bir lokantada, mutfak tüpünden sızan gaz sebebiyle patlama yaşandı.

Olayda, camları da kırılan iş yerindeki malzeme çevreye dağıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen polis ve itfaiye ekiplerince restoranda inceleme yapıldı.

Çevreye dağılan cam parçaları ve malzeme de iş yeri sahibince toplandı.

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