AjansHaber.com.tr Yaşam Bir çocuğa KKKA hastalığı teşhisi konuldu!

Erzurum'da bir çocuk KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi altına alındı

Erzurum'da 6 yaşındaki çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

Oltu ilçesinde cuma günü Nusret Ç'nin vücuduna kene yapıştığını fark eden ailesi, Oltu Devlet Hastanesine başvurdu.

Nusret Ç, buradaki müdahalenin ardından dün Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavisi devam eden 6 yaşındaki çocuk için kan ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Baba Yener Ç, AA muhabirine, çocuğunun 25 Mart Gençlik Parkı'nda çimenlerde oynadıktan sonra vücudunda keneye rastladıklarını söyledi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
30 yıllık birikimi bir saatte yok oldu!
Tekirdağ'da feci kaza: 6 yaralı
Aracın üzerinden geçtiği çocuk can verdi!
Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar ve yağmur
Düştüğü çayda boğuldu!
Samsun'da korkunç kaza: 11 yaralı
Kız arkadaşını öldürüp, intihar etti!