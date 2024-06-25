Erzurum'da bir çocuk KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi altına alındı

Oltu ilçesinde cuma günü Nusret Ç'nin vücuduna kene yapıştığını fark eden ailesi, Oltu Devlet Hastanesine başvurdu.

Nusret Ç, buradaki müdahalenin ardından dün Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavisi devam eden 6 yaşındaki çocuk için kan ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Baba Yener Ç, AA muhabirine, çocuğunun 25 Mart Gençlik Parkı'nda çimenlerde oynadıktan sonra vücudunda keneye rastladıklarını söyledi.