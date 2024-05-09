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Erzurum'da bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada E.G. (16) ve H.D. (16) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Kavga sonrası olay yerinden kaçan E.T. (17), M.İ. (17), F.K. (17) ve B.U. (17) Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

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