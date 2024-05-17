Erzurum’a şehit ateşi düştü!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Harekatı'ndan acı haber geldi. Bölgede görev yapan Erzurum doğumlu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala bugün saat 17.00 sıralarında mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım, ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadeleri yer aldı.