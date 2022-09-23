Erzurum polisi Kamerun'da su kuyusu açtırdı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, dünyada susuzlukla mücadele eden ve zor şartlarda yaşamlarını idame ettiren kişilerin hayatını kolaylaştırmak adına 4 ay önce "Su hayattır." felsefesiyle Kamerun'da su kuyusu projesi başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, personelin gönüllülük esasına dayalı olarak projeye maddi katkı sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle Afrika kıtasında suya muhtaç insanların kalplerini kazanmak ve orada yaşayan annelerin, çocukların yüzlerinde tatlı bir tebessüme vesile olmak amacıyla 4 ay önce başlattığımız su kuyusu projesi başarıyla tamamlandı. Projeyle Kamerun'da 500 kişinin kullanabileceği beton ve paslanmaz çelik tulumbalı, 35 metre derinlikte su kuyusu açılmış ve kullanımına başlanılmıştır."