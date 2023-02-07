Erzincan'dan 5 cumhuriyet savcısı Kahramanmaraş'a görevlendirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 66 ilave savcı görevlendirdi.

Alınan karar doğrultusunda, 5 cumhuriyet savcısı HSK, 6 adliye personeli ise Adalet Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'a görevlendirildi.

Görevlendirilen cumhuriyet savcıları ve personel, Erzincan Adliye Sarayı bahçesinden Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ile adliye personeli tarafından uğurlandı.