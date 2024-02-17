Erzincan'daki maden faciasına ilişkin 6 kişi tutuklandı

İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ekiplerin izlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonucu çalışma yapılan bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi.

6 kişi tutuklandı

Yaşananlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G.'nin yanı sıra A.C., H.Ü., M.B., Ş.D., S.D., M.T. ve A.R.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan J.R.G.'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.