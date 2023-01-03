Erzincan'da mobilya ve lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü!

Organize Sanayi Bölgesi'nde içerisinde mobilya ve araç lastiklerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Vali Mehmet Makas ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, depoda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.