Erzincan'da 35 şüpheli ile 29 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Nisan 2023'de gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli gözaltına alındı, 361 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda ise yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, kontrol ettikleri 11 bin 501 araçtaki 155 sürücü ile 413 plakaya ceza uyguladı, 18 aracı da trafikten men etti.

Uygulamalarda, 3 kesici alet, 551 yasaklı yayın ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.