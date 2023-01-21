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Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Şerif T'nin (55) kullandığı 06 DJ 8207 resmi plakalı araç, Erzincan-Sivas kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda Burak Y. (35) yönetimindeki 24 DC 428 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 2 araç da refüje çıkarak durdu.

Ağır yaralanan Burak Y. ambulansla kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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