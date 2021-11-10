Ertuğrul Özkök ayrılığı doğruladı

Ertuğrul Özkök, 20 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hürriyet gazetesi ile yollarının ayrıldığını doğruladı.

Hürriyet gazetesinde yaklaşık 35 yıl çalışan, aynı gazetenin 20 yıl genel yayın yönetmenliğini yapan ardından köşe yazılarına devam eden Ertuğrul Özkök, Hürriyet gazetesi ile yollarını ayırdı.

AjansHaber, Ertuğrul Özkök-Hürriyet ayrılığını ilk duyuranlardan olmuştu. Akşam saatlerinde medya dünyasına bomba gibi düşen haber doğrulanmamıştı.

Özkök'ten bugün doğrulama geldi.

"Dostça ayrıldık. Şu an söyleyebileceğim bu..." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Aydın Doğan'ın Milliyet Gazetesi'ni satın alacağı yönünde çıkan haberlerden sonra Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet Gazetesi'nden ayrılışı medya dünyasında anlamlı bulunmuştu.

Özkök ise yakın zamanda bir projesinin olmadığını belirtiyor.

Ertuğrul Özkök kimdir?

Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesi köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliği yaptı. 20 yıl genel yayın yönetmeni olarak toplam 35 yıl Hürriyet gazetesinde çalıştı.

Lise eğitimini İzmir Namık Kemal Lisesinde bitirip, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu mezun oldu. Fransa'da İletişim Bilimleri'nde doktora yaptı. Çalışma hayatına ilk TRT’de atıldı. Burada muhabir olarak 1 yıl süreyle çalıştı.

Hacettepe Üniversitesi'nde 1986 yılına kadar öğretim üyesi görevini üstlendikten sonra, Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni olarak 20 yıl görev yaptı.